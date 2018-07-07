صورة "أردوغان" تهدد مسعود أوزيل باعتزال اللعب الدولي

هاجم مصطفى أوزيل، والد اللاعب الألماني، مسعود أوزيل، مدير منتخب ألمانيا أوليفر بيرهوف، بعد تصريحاته الأخيرة ضد نجله.





وكان بيرهوف قد صرح مؤخرًا أن أوزيل رفض الاعتذار عن أزمة صوره مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وقال والد أوزيل، خلال تصريحات نقلها موقع "سبورت 1" الألماني: "تصريحات بيرهوف مجرد مزحة، وفي رأيي قال ذلك من أجل تحسين صورته.. بيرهوف فشل بشكل واضح في إدارة المنتخب، والآن يقول إنه كان يجب التخلي عن أوزيل، هذا الحديث بمثابة مزحة سيئة".





وأضاف: "لقد فشل الفريق بأكمله، وليس لاعبا واحدا، وهو يريد فقط إلقاء اللوم على مسعود أو إلكاي جوندوجان، وهذا أسلوب رخيص جدا.. كنت أتمنى أن يقوم المنتخب الألماني بعمل مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الأمور حول أزمة الصور، فالتصرف مع الأزمة لم يكن مهنيا، وأصابني بخيبة أمل كبيرة".





وأردف: "مسعود لعب بقميص المنتخب الألماني 9 سنوات، واعتاد على قول إنهم يفوزوا معا، ولكن بعدما خسر الفريق، أصبح أوزيل وحده السبب.. لو كنت مكان مسعود؟ كنت سأقول للمنتخب شكرا لكم، فالإهانة كبيرة جدًا".



