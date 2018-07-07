"العالم بأسره عصابة".. ردّ بومبيو بعد وصف كوريا الشمالية لقادة أمريكا بالعصابات

أعرب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، عن غضبه من وصف خارجية كوريا الشمالية، لموقف الولايات المتحدة من نزع السلاح النووى لدى بيونجيانج، بمطالب أفراد العصابات والسرطانية.





وقال بومبيو إنّه إذا كانت مطالب واشنطن لبيونجيانج شبيهة بمطالب أفراد العصابات، فإنّ العالم بأسره عصابة، لأنّ تلك المطالب مُصدّق عليها بإجماع مجلس الأمن الدولى"، كما طالب كوريا الشمالية بتنفيذ تلك المطالب بشكل عملى.





ورغم ذلك، قال بومبيو إنّ بيونجيانج ملتزمة بنزع السلاح النووى، وأكدّت أنّ المحادثات التى أجراها هناك بين الخميس والجمعة مع السلطات الكورية الشمالية أُجريت بحسن نية.

ووفقاً لشبكة "هسبان تى فى" اليوم، شدّد بومبيو، على أنّ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستكون سارية حتى نزع السلاح النووى الشامل، وهو أمر يتطلب التحقق منه.