السلطات الإيرانية تعتقل مراهقة بسبب "مقاطع راقصة" (صورة)

اعتقلت السلطات الإيرانية مراهقة بعدما نشرت مقاطع مصورة لها وهي ترقص، إذ جذبت المقاطع عشرات الآلاف من المتابعين، على تطبيق "إنستجرام".

وبث التلفزيون الحكومي، الجمعة، مقطعا مصورا ظهرت فيه مائدة حجابري (18 عاما) لدى اعترافها بـ"مخالفة المعايير الأخلاقية"، بينما أصرت على أنها لم تكن تقصد هذا.

ولم يتضح ما إذا كانت تصريحاتها جاءت بالإكراه أم لا. ونشرت مائدة قرابة 300 مقطع مصور على حسابها، وكثير منها أثناء قيامها بالرقص.كما ظهرت في مقاطع مصورة بدون حجاب.

ويتابع مائدة نحو 43 ألف شخص على "إنستغرام"، وذكرت الشرطة الإيرانية أنها تخطط لإغلاق حسابات مشابهة على التطبيق، فيما يدرس القضاء منع الوصول إليه.

يشار إلى أن إيران تحجب بالفعل "فيسبوك" و"تويتر" ومواقع تواصل اجتماعي أخرى، رغم أن كثيرا من الإيرانيين يمكنهم الولوج إليها عبر خادم وسيط (بروكسي) وشبكة خاصة افتراضية (في بي إن).