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رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الزهراء والفاطمية للاطمئنان على مرضى "الحسين"

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:21 ص
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الزهراء والفاطمية للاطمئنان على مرضى الحسين
الدكتور محمد المحرصاوي - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مستشفى الزهراء الجامعي والمستشفى الفاطمية للاطمئنان على الحالات التي تم نقلها أمس من مستشفى الحسين بعد نشوب حريق بها.

وأكد رئيس الجامعة أن تم التأكيد على كل المستشفيات التي نقل إليها المرضى بالاهتمام الكافي وتقديم الخدمة مكتملة مراعاة لصالح المرضى، وذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتخفيف المعاناة  عن المواطنين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه عقب نشوب هذا الحريق أمس كان الاهتمام الأكبر بالمرضى الموجودين بالمستشفى وليس الخسائر المادية.

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