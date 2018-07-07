مكتبة الإسكندرية تستضيف الدورة الثانية لمعرض "أدم حنين لقن النحت"





وتسهم المسابقة في الحراك الفني الشاب الذي تشهده الساحة، في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بدعم الفنون التشكيلية في المجالات المختلفة وإتاحة الفرصة للفنانين الشباب لعرض أعمالهم لأكبر عدد من الجمهور ووضعهم على بداية الطريق الفني.



ويتناول المعرض تنوعًا كبيرًا في الاتجاهات الفنية، حيث تنامى الاهتمام باستخدام خامات النحت المختلفة، فبالرغم من أن شروط المسابقة تقبل أعمالًا من خامة الجبس، إلا أن كان هناك إصرار من نسبة كبيرة من المشاركين على تقديم العمل النحتي بالخامة التي تكتمل بها رؤاهم الفنية.



وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة هذا العام ما يتخطى السبعين فنانًا، لذا أضافت مؤسسة آدم حنين جائزتين ليتضاعف عدد الجوائز من جائزتين إلى أربع جوائز، وفازت بالجائزة الأولى، وقيمتها خمسون ألف جنيه، الفنانة آلاء يحيى، بينما فازت الفنانة تريز أنطون بالجائزة الثانية المتمثلة في العمل لمدة أسبوعين في أتيليه الفنان آدم حنين وتحت إشرافه، وتم إضافة هذا العام مبلغ عشرة آلاف جنيه.



وحصلت الفنانة سمر البصال على جائزة ثالثة تم استحداثها هذه الدورة، بلغت قيمتها خمسة آلاف جنيه، بينما فاز الفنان عبد الرحمن علاء العجوز بجائزة خاصة من لجنة التحكيم تمثلت في السفر إلى إيطاليا للتعرف على فنون النحت بها.



تستضيف مكتبة الإسكندرية، هذا العام الدورة الثانية لمعرض جائزة آدم حنين لفن النحت، وذلك يوم الأربعاء المقبل، ويستمر حتى يوم الإثنين، الموافق 23 يوليو، بقاعة المعارض الغربية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.