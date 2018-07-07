متحدث "الإسكان" يكشف حقيقة تحويل وحدات سكنية إلى تجارية بالمدن الجديدة (فيديو)

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجاري وإداري بالمدن الجديدة، ولكن اللغط جاء على خلفية تحويل بعض الوحدات الموجودة منذ عهد مبارك خلال فترة الثورة والانفلات الأمني، مشيرا إلى أن هذا الوضع مخالف وجزء من هذه الوحدات تم تشميعها والبقية يعملون على تقنين أوضاعهم.



