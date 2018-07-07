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متحدث "الإسكان" يكشف حقيقة تحويل وحدات سكنية إلى تجارية بالمدن الجديدة (فيديو)

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:21 ص
متحدث الإسكان يكشف حقيقة تحويل وحدات سكنية إلى تجارية بالمدن الجديدة (فيديو)
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ندى محمد
 
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجاري وإداري بالمدن الجديدة، ولكن اللغط جاء على خلفية تحويل بعض الوحدات الموجودة منذ عهد مبارك خلال فترة الثورة والانفلات الأمني، مشيرا إلى أن هذا الوضع مخالف وجزء من هذه الوحدات تم تشميعها والبقية يعملون على تقنين أوضاعهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "اون لايف"، اليوم الأحد، أن هناك شرطة للمجتمعات العمرانية الجديدة ترصد اي مخالفة وتتعامل معها بشكل سريع وحاسم، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الاسكان بالانتهاء من المناطق غير الآمنة خلال عام 2018 وهو ما يجري العمل عليه والمرحلة الثالثة من الاسمرات وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 95%.
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