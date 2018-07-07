القبض على زوج تزوج من قاصر قبل 9 سنوات في المنوفية

واقعة طريفة رصدها العاملون بإدارة الأحوال المدنية بشبين الكوم بالمنوفية ، حيث ضبطت شاب كان قد تزوج من 9 سنوات من فتاة قاصر، وتحرر محضر بالواقعة قبل ساعات.



البداية كانت بورود لقسم شبين الكوم، المحضر رقم "2" أحوال إدارة الأحوال المدنية بالمنوفية، يتضمن ضبط المدعو (أ.ك.م.غ - سن 35 سائق) ومقيم دائرة مركز السادات، حال تقدمه لإستخراج وثيقة زواج مميكنة وبحوزته وثيقة زواج.



وبالفحص تبين أن الوثيقة صادرة بتاريخ 14 مايو 2009م، اسم الزوجة (ش.ك.ر.م - سن26)، اسم الأم (ص.م.م) المأذون الشرعي (ع.ع.أ.ش) بدائرة مركز منوف، بالإستعلام علي الحاسب الآلي، تبين قيام المتهم بالإشتراك مع كلًا من {أهلية المذكورة – المأذون الشرعي}.



حيث أتموا الزواج من المذكورة بتاريخ 14 مايو 2009م – القاصر بدون بلوغ السن القانوني - بالمخالفة لأحكام القانون رقم "126" لسنة 2008م أسرة، أعيد قيد المحضر، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.