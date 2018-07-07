القبض على زوج تزوج من قاصر قبل 9 سنوات في المنوفية
الأحد 08/يوليه/2018 - 11:21 ص
أحمد الباهى
واقعة طريفة رصدها العاملون بإدارة الأحوال المدنية بشبين الكوم بالمنوفية، حيث ضبطت شاب كان قد تزوج من 9 سنوات من فتاة قاصر، وتحرر محضر بالواقعة قبل ساعات.
البداية كانت بورود لقسم شبين الكوم، المحضر رقم "2" أحوال إدارة الأحوال المدنية بالمنوفية، يتضمن ضبط المدعو (أ.ك.م.غ - سن 35 سائق) ومقيم دائرة مركز السادات، حال تقدمه لإستخراج وثيقة زواج مميكنة وبحوزته وثيقة زواج.
وبالفحص تبين أن الوثيقة صادرة بتاريخ 14 مايو 2009م، اسم الزوجة (ش.ك.ر.م - سن26)، اسم الأم (ص.م.م) المأذون الشرعي (ع.ع.أ.ش) بدائرة مركز منوف، بالإستعلام علي الحاسب الآلي، تبين قيام المتهم بالإشتراك مع كلًا من {أهلية المذكورة – المأذون الشرعي}.
حيث أتموا الزواج من المذكورة بتاريخ 14 مايو 2009م – القاصر بدون بلوغ السن القانوني - بالمخالفة لأحكام القانون رقم "126" لسنة 2008م أسرة، أعيد قيد المحضر، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
البداية كانت بورود لقسم شبين الكوم، المحضر رقم "2" أحوال إدارة الأحوال المدنية بالمنوفية، يتضمن ضبط المدعو (أ.ك.م.غ - سن 35 سائق) ومقيم دائرة مركز السادات، حال تقدمه لإستخراج وثيقة زواج مميكنة وبحوزته وثيقة زواج.
وبالفحص تبين أن الوثيقة صادرة بتاريخ 14 مايو 2009م، اسم الزوجة (ش.ك.ر.م - سن26)، اسم الأم (ص.م.م) المأذون الشرعي (ع.ع.أ.ش) بدائرة مركز منوف، بالإستعلام علي الحاسب الآلي، تبين قيام المتهم بالإشتراك مع كلًا من {أهلية المذكورة – المأذون الشرعي}.
حيث أتموا الزواج من المذكورة بتاريخ 14 مايو 2009م – القاصر بدون بلوغ السن القانوني - بالمخالفة لأحكام القانون رقم "126" لسنة 2008م أسرة، أعيد قيد المحضر، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.