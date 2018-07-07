رولا سعد: "أمي لو ماتت مش هزعل عليها"

كشفت الفنانة اللبنانية رولا سعد، معاناتها في مرحلة الطفولة، حيث أوضحت أنه بعد وفاة والدها، تزوجت والدتها من شخص آخر وأودعتها هي وأشقائها في ملجأ.

رولا قالت، خلال استضافتها في برنامج "بوضوح" على قناة "الحياة": "أنا لا أعرف أمي كأم، لأنها محبتنيش، وأنا سامحتها، لكن ما لاقيت عندها محبة".

الفنانة اللبنانية أضافت: "إحنا ما حسينا بحياتنا واتقتلنا بالنهار 100 مرة وما عشنا حياة طبيعية مثل باقي البشر".

وكشفت أنها التقت بوالدتها بعد دخولها الملجأ بـ7 سنين، وسألتها عن أسباب تخليها عنهم لكنها لم تجيبها، وأكدت: "لو ماتت مش هزعل عليها كأم لأني لا أعرفها كأم، لكن هزعل عليها كإنسانة".

وأضافت: "ذا احتاجت أي شئ مني لن أتاخر عنها، لكن مش كل أم أم، لأن الأم لازم تعرف خطورة دورها، لكن انا بسامح وعايشه في سلام".