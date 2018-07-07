تصفية "ذئاب الجبل" بقرية محمد عبدة بالسويس.. والطب البيطري يقضي على ٥٠ كلبا مسعورا



وكان محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أرسل لجنة تضم مديرة الطب البيطرى والعميد أحمد عبد العال قائد شرطة المرافق واللواء محمود فوزى رئيس حى فيصل من أجل معاينه القرية والتعامل مع أزمة هجوم الذئاب على القرية.



كان الأهالى بقرية محمد عبده مشروع "شباب الخريجين" بالقطاع الريفى بالسويس على ذئب هاجم المواطنين بالقرية، كما هرب أربعة من الذئاب الآخرين بعد قيام الأهالى بالقرية بمطاردتها.

شهدت محافظة السويس بقرية محمد عبدة، الأيام الماضية، ظهور ذئاب الجبل، حيث قامت مديرية الطب البيطري، بوضع طعوم السموم منذ يومين، مما أدى إلى قتلها داخل المناطق الجبلية المجاورة للقريةوقالت الدكتورة عزيزة يوسف، مديرة الطب البيطري بالسويس، إنه تم القضاء على ذئاب الجبل وكان هناك عدد كبير من الكلاب الضالة المسعورة التى كانت متواجدة بكثافة داخل القرية نفقت أعداد كبيرة منها بسبب تناول الطعوم ووصل اعداد الكلاب الضالة التى تم القضاء عليها إلى 50 كلبا ضالا.وأشارت إلى أنه تم الاتصال بحى فيصل من أجل رفع الكلاب الضالة التى ماتت بعد تناول الطعوم من شوارع القرية لأنه يوجد عدد بها تحلل بالفعل، متابعة: "وضعنا فى البداية الطعوم التى تحتوى على م من اجل القضاء على الذئاب التى هاجمت القرية وأنه من الواضح أنها تناولت الطعوم ثم وصلت إلى المناطق الجبلية المجاورة للقرية وماتت داخل الجبال".