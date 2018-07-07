إصابة 8 إثر انقلاب "ميكروباص" بالصحراوي الغربي في بني سويف
الأحد 08/يوليه/2018 - 11:15 ص
احمد فتحى الدسوقي
أصيب 8 إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" اليوم الأحد، بمنطقة وصلة "جرزا" الطريق الصحراوي الغربي، وتم نقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى لمستشفى الواسطى المركزي.
وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة ببني سويف، إخطارًا من مستشفي بوصول 8 مصابين فى حادث إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوى الغربي، نطاق المحافظة.
وجارٍ تحديد هويتهم وتشخيص إصاباتهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة ببني سويف، إخطارًا من مستشفي بوصول 8 مصابين فى حادث إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوى الغربي، نطاق المحافظة.
وجارٍ تحديد هويتهم وتشخيص إصاباتهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.