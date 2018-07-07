إصابة 8 إثر انقلاب "ميكروباص" بالصحراوي الغربي في بني سويف

أصيب 8 إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" اليوم الأحد، بمنطقة وصلة "جرزا" الطريق الصحراوي الغربي، وتم نقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى لمستشفى الواسطى المركزي.



وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة ببني سويف، إخطارًا من مستشفي بوصول 8 مصابين فى حادث إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوى الغربي، نطاق المحافظة.



وجارٍ تحديد هويتهم وتشخيص إصاباتهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

