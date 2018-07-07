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إصابة 8 إثر انقلاب "ميكروباص" بالصحراوي الغربي في بني سويف

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:15 ص
إصابة 8 إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في بني سويف
حادث تصادم
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احمد فتحى الدسوقي
 
أصيب 8 إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" اليوم الأحد، بمنطقة وصلة "جرزا" الطريق الصحراوي الغربي، وتم نقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى لمستشفى الواسطى المركزي.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة ببني سويف، إخطارًا من مستشفي بوصول 8 مصابين فى حادث إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوى الغربي، نطاق المحافظة.

وجارٍ تحديد هويتهم وتشخيص إصاباتهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
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