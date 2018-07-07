الزمالك يستدعي معروف يوسف للسفر مع الفريق إلى ألمانيا

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، استدعاء النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق للسفر مع البعثة البيضاء إلى ألمانيا للدخول فى معسكر مغلق لمدة 10 أيام استعدادا للموسم الكروى الجديد .

وأعلن جهاز الزمالك القائمة المسافرة إلى ألمانيا بدون معروف يوسف قبل التراجع والاستقرار على انضمام اللاعب للمعسكر والسفر برفقة البعثة البيضاء .





ويخوض الزمالك 3 مباريات ودية خلال معسكر ألمانيا حيث سيواجه يوم الثلاثاء 10 يوليو فريق نورنبيرج بوخ الالماني ، ويوم الجمعة 13 يوليو فريق الوصل الإماراتي ، كما سيخوض الفريق مباراة يوم 17 مع فريق لم يتم الاستقرار عليه.





وتضم بعثة الزمالك كلا من:-





حراسة المرمى: جنش - عماد السيد - عمر صلاح





الدفاع: محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - كماتشو - احمد فتوح - حمدي النقاز





الوسط: عماد فتحي - دونجا - روقه - محمد ابراهيم - ايمن حفني - عبد الله جمعه - محمد عنتر - احمد مدبولي - ابراهيم حسن - مصطفي فتحي - محمود عبد العزيز - أحمد رفعت- معروف يوسف





الهجوم: يوسف اوباما - كاسونجو - عمر السعيد - مصطفي محمد - حميد احداد -سيف جعفر.





و يلحق اللاعب بهاء مجدي المنضم حديثا من النادي الاسماعيلي بالبعثه خلال الساعات القادمة لحين انهاء اجراءات السفر.