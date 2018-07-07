"التجارة" تستدعي 10 آلاف مركبة لخلل في نظام تثبيت السرعة

دعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، إلى التوقف فورًا عن استخدام نظام تثبيت السرعة في مركبات (دورانجو، جراند شيروكي).

وأعلنت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن استدعاء 10537 مركبة موديلات: 2014-2018، على خلفية خلل في مثبت السرعة.

وأضافت أنَّ الخلل المذكور قد يؤدي إلى عدم تمكن السائق من ايقاف نظام تثبيت السرعة وتسارع المركبة بشكل مفاجئ.

وأشار حساب الوزارة إلى أنه في حال تعليق نظام مثبت السرعة أثناء قيادة أحد المركبات المشمولة، فيجب استخدام الفرامل بقوة وثبات وتغيير ناقل الحركة إلى الوضع المحايد (N).