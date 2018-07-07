صحيفة سعودية: مقتل رياضي سوداني بالرصاص في قطر

لقي بطل كمال الأجسام، السوداني محمد عبد اللطيف جيقي، مصرعه رمياً بالرصاص في قطر، قرب نادي السد بالدوحة.





وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الأحد: "البطل السوداني المقيم في قطر، والحاصل على عدة بطولات وميداليات في كمال الأجسام لم يعرف عنه أي نشاط سياسي، إلا أن تكتم أجهزة الأمن القطرية على ظروف مقتله الغامض أثار جملة من الشكوك والهواجس وسط أسرته، التي لم تتلق حتى اللحظة أي معلومات عن ظروف مقتله ومصير الجناة".





وأضافت الصحيفة: "حاولت أجهزة الأمن القطرية طوال ليل أمس السبت، تسريب معلومات على منصات التواصل الاجتماعي بأن المغدور راح ضحية حادثة سير، إلا أن معارف القتيل أكدوا أنه لقي مصرعه بعدة رصاصات في نادي السد عقب مشاهدته مباراة إنجلترا والسويد".





يشار إلى أن السلطات القطرية نشطت في السنوات الاخيرة على تجنيس عدد من الرياضيين السودانيين في أنشطة كرة القدم والسلة والفروسية، وحققوا عدة بطولات باسم دولتهم الجديدة.



