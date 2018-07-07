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أيمن عبدالعزيز: المنتخب اعتبر كأس العالم "حفلة" ومباراة السعودية "صدمتني"

الأحد 08/يوليه/2018 - 10:09 ص
أيمن عبدالعزيز: المنتخب اعتبر كأس العالم حفلة ومباراة السعودية صدمتني
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أحمد عبدالحفيظ
 
قال أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، إن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، يتحمل الجزء الأكبر من نتائج المنتخب في نهائيات كأس العالم.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كوبر وصل إلى المونديال ولابد من توجيه الشكر له وجهازه على هذا الإنجاز، لكن بعد التأهل لم نطور من أداء المنتخب".

وأكمل: "المنتخب لم يكن له شكل في نقل الهجمة والسيطرة والاستحواذ على الكرة، مستوى كأس العالم كان أعلى من المنتخب المصري".

وأردف: "الصدمة بالنسبة لي كانت في مباراة السعودية، لم نكن قادرين على التفوق سواء في الأداء أو النتيجة، لم نجهز أنفسنا بشكل جيد للمونديال".

وأوضح: "الطموح في الكرة أمر مشروع، لكن لم نكن مستعدين، ذهبنا إلى روسيا وكأننا في حفلة".

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