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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8-7-2018 واستقرار العملة السعودية

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:36 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8-7-2018 واستقرار العملة السعودية
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واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى الأحد 8-7-2018، بالغًا متوسط سعره فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة نحو 4.73 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولي نحو 4.73 جنيه للشراء نحو 4.78 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.72 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.
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