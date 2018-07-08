سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8-7-2018 واستقرار العملة السعودية

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى الأحد 8-7-2018، بالغًا متوسط سعره فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة نحو 4.73 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.



