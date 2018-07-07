نجم الزمالك الأسبق: مونديال روسيا أعاد الكرة الجماعية.. وإنجلترا ستفوز باللقب

قال أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، إن كأس العالم بروسيا هو مونديال المفاجأت بعد خروج الفرق الكبيرة، لافتا إلى أن الأداء الجماعي هو النجم.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المونديال أثبت أن كرة النجم الأوحد أصبحت تتلاشى بشكل كبير والجماعية هى التي ستغلب في الفترة الماضية".





وأكمل: "منتخب أوروجواي من أفضل المنتخبات، وأيضا المكسيك والسويد وإنجلترا وفرنسا، كلها منتخبات قدمت كرة جماعية رائعة ولا تعتمد على النجم الأوحد".





وأردف: "إنجلترا بجانب بلجيكا تأهلوا إلى كأس العالم دون هزيمة في التصفيات، لديهم سرعات رهيبة في خط الهجوم، وأعتقد أنهم الأقرب للمونديال".





وأتم: "أكبر وأهم ميزة في كأس العالم هى عودة الكرة الجماعية مرة أخرى".



