المصري: البعض في بورسعيد يريد الوقيعة بين المجلس وحسام حسن





قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، إن جميع الأمور الخاصة باستعدادات الفريق للموسم الجديدي، تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن الفريق دخل معسكر مغلق منذ السبت الماضي حتى موعد السفر إلى المغرب.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "ندرك جيدا قيمة الجهاز الفني الحالي للفريق، بقيادة حسام وإبراهيم حسن".





وأكمل: "هناك البعض داخل بورسعيد يريد إحداث وقيعة بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة، ولن ننكر ذلك".





وأوضح: "عقدت جلسة مع الجهاز الفني بجانب بعض أعضاء مجلس الإدارة، وتعاتبنا بأخوة ومحبة".