صدر بالرائد الرسمي: إحداث ديبلوم وطني للرقص

صدر مؤخرا ، بالرائد الرسمي أمر حكومي يقضي بإحداث الديبلوم الوطني للرقص في اختصاص الرقص الكلاسيكي والرقص المعاصر أو الرقص التقليدي يسند من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة.





و تجرى مراحل التكوين بهدف الإعداد للحصول على الديبلوم الوطني للرقص بالمعاهد العم ومية للموسيقى والرقص، ويشترط في المترشح للقبول بمرحلة التكوين المذكورة أن لا يقل عمره عن ست (6) سنوات.





يشترط للحصول على الديبلوم الوطني للرقص المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي اجتياز امتحان في الغرض وذلك طبقا لمراحل التكوين التالية :





– المرحلة الأولى : تدوم ثلاث (3) سنوات وتشكل جذعا مشتركا في المواد التطبيقية ويرتقي المتكونون الذين أتموا بنجاح مرحلة التكوين الأولى إلى مرحلة تكوين ثانية.

– المرحلة الثانية : تدوم ثلاث (3) سنوات ويتم فيها دراسة مواد نظرية وأخرى تطبيقية في ثلاث (3) اختصاصات للرقص وهي الكلاسيكي والمعاصر والتقليدي.

المرحلة الثالثة : تدوم (3) سنوات ويتم خلالها توجيه المتكونين في التخصص التقليدي أو المعاصر أو الكلاسيكي طبقا لمؤهلاتهم الجسدية والفنية وبعد مصادقة لجنة الامتحان.





و يسند الديبلوم الوطني للرقص للمتكونين الذين أتموا مراحل التكوين الثلاث المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي وبعد أن يجتازوا بنجاح امتحانا وطنيا في المواد التالية :

* وحدة المواد النظرية والتطبيقية وتشتمل على :

ـ تاريخ الرقص حسب الاختصاص.

ـ إيقاعات جسدية حسب الاختصاص.

ـ آداء رقصة مرتجلة وتدوم دقيقتين.

ـ آداء رقصة من برنامج تعده لجنة وتدوم دقيقتين.

ـ آداء رقصة جماعية لا تتجاوز مدتها 4 دقائق.

ـ تحليل العروض الراقصة حسب الاختصاص.

ـ تحليل البنية الجسدية.





و تتراوح الأعداد المسندة بالمراحل الثلاث من التكوين بين الصفر (0) والعشرين (20) باعتماد الضارب (1) بالنسبة للمواد النظرية وضارب (2) بالنسبة للمواد التطبيقية.





كما تتراوح الأعداد المسندة في المواد النظرية بوحدة المواد النظرية والتطبيقية من مرحلة التكوين بين الصفر (0) والعشرين (20) باعتماد الضارب (1) والمتحصل على خمسة (5) فما دون في إحدى مواد الوحدة المذكورة يعتبر راسبا.





أما الأعداد المسندة في المواد التطبيقية بوحدة المواد النظرية والتطبيقية من مرحلة التكوين بين الصفر (0) والعشرين (20) باعتماد الضارب (1) والمتحصل على عدد دون العشرة (10) يعتبر راسبا ويؤجل في هذه الحالة للسنة الموالية.





و يعتبر ناجحا في امتحان الديبلوم الوطني للرقص كل مترشح يتحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في مجموع مواد وحدة المواد النظرية والتطبيقية من مرحلة التكوين.





كما أن امتحانات الوحدة التكوينية المتعلقة بالمواد النظرية ستجرى كل سنة بثلاثة مراكز امتحان إقليمية يتم ضبطها سنويا بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. أما امتحانات الوحدة التكوينية المتعلقة بالمواد التطبيقية فتجرى في مركز امتحان تونس أمام لجنة امتحان وطنية.





و يتم ضبط كيفية تنظيم وإجراء امتحانات الديبلوم الوطني للرقص بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة، كما أنه سيتم احداث جائزة سنوية لأفضل معدل في امتحان الديبلوم الوطني للرقص في اختصاص الرقص الكلاسيكي أو المعاصر أو التقليدي على أن لا يقل المعدل عن 20/17 ويتولى الوزير المكلف بالثقافة إسناد هذه الجائزة.







