محمد بن سالم: التوافق مع نداء تونس كان ضروريا حتى لا تقف البلاد

أكد القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم ، أن التوافق مع نداء تونس كان ضروريا حتى لا تقف البلاد و لا تتعطل القوانين و يستمر الموظفون في قبض رواتبهم.





و أشار الى أنه لو لا التوافق لا توقف كل شيء و لما استطاع مجلس النواب المصادقة على ميزانية الدولة.





و تساءل بن سالم في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين”،ماذا يريد أعضاء نداء تونس بانهاء التوافق ؟





و شدد على أنه في حال انهاء التوافق فلن يمكنهم تمرير أي قانون ،داعيا أصحاب هذا القرار الى عدّ القوانين التي تم تمريرها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بفضل هذا التوافق لأنه دون أصوات النهضة لن يكونوا قادرين على تمريرها.





و أضاف بأن التوافق ضرورة للبلاد حتى لا تصبح تونس مثل ليبيا.



