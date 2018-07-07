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رقم قياسي تاريخي لحجم اعادة تمويل البنك المركزي للبنوك التونسية

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:52 ص
رقم قياسي تاريخي لحجم اعادة تمويل البنك المركزي للبنوك التونسية
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محمد وليد الجموسي
 
سجل حجم اعادة تمويل البنك المركزي للبنوك التونسية رقما قياسيا تاريخيا حيث تجاوز يوم 5 جويلية  الحد الأدنى البالغ 15 مليار دينار ، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق ، مقابل 10.1 مليار دولار في نفس التاريخ في سنة2017.

 ونسب  خبراء اقتصاديين هذا الرقم القياسي الى سبين رئيسيين الاول هو  ان البنوك اصبحت لها حاجة كبيرة للعملة الصعبة وذلك بسبب  كثرة طلب حرفاءها على العملة الصعبة للتوريد بالاضافة والسبب الثاني هو  قيام الحكومة باقتراض العملة الصعبة من هذه البنوك .

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