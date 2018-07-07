الجيبوتي: مهندس تونسي يشرف على مشروع ضخم لاستخراج “بخار البراكين ” لاستعماله في انتاج الكهرباء





في نجاح جديد للخبرات التونسية ، قاد المهندس التونسي محمد الشعري بنجاح انجاز مشروع ضخم في جهورية جيبوتي يعرف باسم مشروع الجيوتارمي. Geothermie ويتمثل في استخراج البخار “بخار البراكين ” من تحت الارض بعمق 2500متر لاستعماله في انتاج الكهرباء .





واعتمد هذا المشروع وفق ما نقل موقع "تونيفيزيون" على تقنية استغلال البخار الناتج عن البراكين من تحت الارض بعمق 2500متر في انتاج الكهرباء وهي طاقة صديقة للبيئة وتجعل من تكلفة الكيلوات رخيصة بالمقارنة مع مصادر الطاقة الاخرى بيد ان تكلفة الحفر والاستغلال باهضه وتتطلب معارف تقنية متطورة.



