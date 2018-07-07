عمر الباهي: المحافظة على سعر 1120 مليم لـ”باكو” الحليب القصد من ورائه ضرب المحتكرين

قال وزير التجارة عمر الباهي، إنّ الزيادة في سعر الحليب على مستوى الإنتاج “تندرج في إطار النهوض بمنظومة الألبان من جهة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى”.





وأضاف الباهي، في حديث لإذاعة “موزاييك”، أنّ الزيادة ستشمل أيضا سعر التجميع ليرتفع من 70 إلى 90 مليما وأن صندوق الدعم سيتحمل كل هذه الزيادات رغم الوضع العام للميزانية، معتبرا أن المحافظة على سعر 1120 مليم لـ”باكو” الحليب بالنسبة إلى المستهلك ضرب للمحتكرين، قائلا “جا باش يربح صادو بوربيح”.





وشدّد على أن الحكومة هي الطرف الوحيد المُخوّل له الزيادة في الأسعار وعلى أنه لا يجب تصديق الإشاعات، لافتا الى أن معدل انتاج كميات الحليب حافظ على استقراره اليومي بـ 1مليون و800 ألف لتر، معتبرا أن “لهفة المستهلك” وظاهرة الاحتكار ساهمتا في النقص المسجل بالأسواق.





وأشار الى أنه تم حجز 10 آلاف لتر من الحليب المحتكرة بولايتي تونس وبن عروس، متوقعا أن يتوفر الحليب في الأسواق بصفة عادية خلال اليومين القادمين وعلى أقصى تقدير يوم الإثنين القادم.



