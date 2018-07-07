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محمد علي النهدي يهدد وزير الثقافة بفضح ما أسماها بـ”المؤامرة” التي استهدفت والده

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:50 ص
محمد علي النهدي يهدد وزير الثقافة بفضح ما أسماها بـ”المؤامرة” التي استهدفت والده
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محمد وليد الجموسي
 
هدّد محمد علي النهدي، مخرج مسرحية “الليلة على دليلة”، وزير الثقافة محمد زين العابدين، بفضح ما أسماه بـ”المؤامرة” التي قال ان والدهُ الامين النهدي ،تعرّض لها حسب تعبيره، على قناة فرانس 24.

ووجّه النهدي الابن رسالة، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، إلى من أسماهم بـ”قوّادة الوزير” قال فيها إنّ الأمين النهدي سينزلُ ضيفًا على قناة فرانس 24،  و”سيفرحُ بالوزير”، في إشارة صريحة للخلاف الحاصلِ بين الرّجلين وفق ما نقلت الشارع المغاربي.

يشارُ إلى أنّ المسرحيّ الأمين النهدي هاجم وزير الثقافة على إثر الإعلان عن برمجة مهرجان قرطاج الدولي، معتبرًا أن الوزير لم يفِ بوعده الذي قطعهُ له ببرمجة المسرحية في الدورة الحالية وهو ما نفته لاحقًا وزارة الشؤون الثقافية.


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