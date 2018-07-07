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صلاح مصباح يعرب عن استعداده لتقديم حفل مجاني في مهرجان قرطاج

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:49 ص
صلاح مصباح يعرب عن استعداده لتقديم حفل مجاني في مهرجان قرطاج
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محمد وليد الجموسي
 

طالب الفنان صلاح مصباح وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ببرمجة حفل خاص به بالمسرح الأثري بقرطاج، مُؤكّدا أنّه لن يطلب مقابلا لذلك وأن الحفل سيكون مجانا.

واشترط مصباح لإقامة الحفل، حسب ما جاء في نصّ رسالة وجّهها إلى وزير الثقافة عبر صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك”، تسخير الفرقة الوطنية للموسيقى وفتح أبواب المسرح لدخول الجمهور مجانا وتنظيم الوزارة حملة دعائية تليق بشخصه.

في المقابل، أعرب عن استعداده للتكفّل بالتصوير المرئي.

صلاح مصباح يعرب عن استعداده لتقديم حفل مجاني في مهرجان قرطاج
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