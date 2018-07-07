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الشابة: مركب صيد يتمكن من إنقاذ 13 شخصا كانو في إتجاه جزيرة لمبدوزا الإيطالية

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:47 ص
الشابة: مركب صيد يتمكن من إنقاذ 13 شخصا كانو في إتجاه جزيرة لمبدوزا الإيطالية
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محمد وليد الجموسي
 


تمكن مركب صيد من إنقاذ 13 شخصا كانو على متن مركب صغير في عرض البحر في إتجاه جزيرة لمبدوزا الإيطالية.

وقد تعطل محرك المركب على بعد 20 ميلا عن الجزيرة الإيطالية و40 ميلا عن ميناء الشابة بولاية المهدية.

وبالتنسيق مع وحدات الحرس البحري بالشابة تم نقل من كانوا على المركب إلى ميناء الشابة بعد تحول خافرة الحرس البحري لمكان تعطل المركب.

ويذكر أن المركب كان قد انطلق من سواحل جبنيانة وانطلق  مركب آخر من نفس المكان ما يزال مصيره مجهولا إلى الآن حسب راديو موزاييك .

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