انتخاب مرشح قائمة حزب حركة النهضة رئيسا للمجلس البلدي بالشبيكة





أسفرت جلسة تركيز المجلس البلدي بالشبيكة من ولاية القيروان عن انتخاب طارق طعم الله مرشح قائمة حزب حركة النهضة رئيسا للمجلس البلدي بـ 12 صوتا مقابل 6 أصوات لمحمد بن محمد التيجاني الزايري عن حزب حركة مشروع تونس.

وآلت خطة مساعد أول لرئيس المجلس البلدي، خلال ذات الجلسة، إلى وداد سعيد عن حزب حركة النهضة، فيما انتخب محمد بن الصادق الزايري عن القائمة المستقلة "الوفاق" في خطة مساعد ثان.

وعقد المجلس البلدي بالشبيكة جلسة ثانية أفضت الى تشكيل 12 لجنة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويترأسها لزهر السبري (قائمة الوفاق) ، ولجنة النظافة والصحة والبيئة برئاسة قيس شيحة (حركة النهضة)، ولجنة شؤون المرأة والأسرة برئاسة تبر الزايري (قائمة الوفاق) ، ولجنة الاشغال والتهيئة العمرانية برئاسة ياسين سقة (حركة مشروع تونس) ، ولجنة الشؤون الادارية واسداء الخدمات برئاسة منية هبول (حركة النهضة).

كما تم تشكيل لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم ويترأسها الهادي ملاط (حزب حركة نداء تونس) ، ولجنة الطفولة والشباب والرياضة برئاسة الناصر ملاط (القائمة المستقلة امل الشبيكة) ، ولجنة الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الاعاقة برئاسة محمد بن الصادق الزايري (قائمة الوفاق)، ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين برئاسة ربح ملاط (حركة مشروع تونس) ، ولجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة برئاسة خميس سقة (نداء تونس) ، ولجنة الاعلام والتواصل والتقييم برئاسة عثمان جريو (حركة النهضة) ، ولجنة التعاون اللامركزي برئاسة محمد النابتي (حركة النهضة).

كما تم تكوين لجنة البتّات وهي لجنة غير قارة تتركب من رئيس البلدية او من ينوبه ومن مقرر اللجنة وهو الكاتب العام للبلدية رضوان طيمومي ومن عضوين من المجلس البلدي وهما روضة طعم، وامينة سقة، و من موظف وهو القابض البلدي.

ويضم المجلس البلدي الجديد لبلدية الشبيكة 18 مقعدا تتوزع، وفق النتائج النهائية للانتخابات البلدية الى 7 مقاعد لحزب حركة النهضة، و4 لحزب حركة نداء تونس، و 3 مقاعد للقائمة المستقلة "الوفاق" و3 مقاعد لحزب حركة مشروع تونس ومقعد وحيد للقائمة المستقلة "أمل الشبيكة".



