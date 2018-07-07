اليوم.. انطلاق أولى أيام مبادرة علاج المواشي بالمجان في محافظة الفيوم‎

تنطلق اليوم الأحد، أولى فعاليات مبادرة العلاج البيطري للمواشي، بمحافظة الفيوم، ضد الإصابة بالجلد العقدي تحت شعار "الفيوم خالية من الجلد العقدي"، والتي تنظمها جامعة الفيوم، بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وذلك في جميع مراكز المحافظة، تحت رعاية الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة.





وتبدأ أولى أيام المبادرة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، على أن يتم عمل فحص شامل لجميع المواشي بها، وعمل اختبار مرض الجلد العقدي وتحديد الحالات المصابة، وتقديم العلاج اللازم، فى إطار خطة الدولة لعلاج المواشي المصابة، وتحصين المواشي غير المصابة.





وأكد الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، أن هدف الحملة يتلخص في فحص المواشي بمحافظة الفيوم، والبالغ عددهم 90 ألف رأس ماشية، حسب إحصائية الجامعة لاستكشاف مدى إصابتهم بالمرض الجلدي من عدمه والقيام بعلاج الحالات الإيجابية المصابة، وقد وفرت الحملة فريق طبي بيطري لإجراء الكشف الكامل خلال الفحص وإجراء الاختبار والعلاج.



