سعر الدولار اليوم الأحد 8-7-2018 في السوق السوداء

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 8-7-2018، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.81جنيه للشراء و17.94جنيه للبيع.





سجل أعلى سعر للدولار في بنك عودة بنحو 17.85 جنيه، فيما سجل اقل سعر للبيع في بنك مصر 17.88 جنيه.





هذا سجل متوسط سعر الدولار في السوق السوداء للشراء 17.86 بينما كان السعر للبيع 17.99 جنيه.



