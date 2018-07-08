أسعار العملات اليوم الأحد 8-7-2018.. والدولار يستقر

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 8-7-2018، والتى شهدت استقرار أسعار الدولار والريال السعودى، وارتفاع أسعار اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.





سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصري نحو 17.81 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.71 جنيه للشراء، و 20.89 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الاسترلينى اليوم





استقر سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.5 جنيه للشراء، و 23.67 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم





استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغا 58.75 للشراء، و59.09 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.