سعر الدولار اليوم الأحد 8-7-2018 في مصر

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 8-7-2018، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.81جنيه للشراء و17.94جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، جاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:





سجل أعلى سعر للدولار في بنك عودة بنحو 17.85 جنيه، فيما سجل اقل سعر للبيع في بنك مصر 17.88 جنيه.





سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 17.81 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، أما سعر الدولار فى بنك القاهرة فسجل نحو 17.83 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.





وسجل متوسط سعر الدولار في السوق السوداء للشراء 17.86 بينما كان السعر للبيع 17.99 جنيه.



