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سعر الدولار اليوم الأحد 8-7-2018 في 6 بنوك حكومية

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:40 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 8-7-2018 في 6 بنوك حكومية
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 8-7-2018، وجاءت الأسعار على النحو التالي بحسب أخر تحديثات للبنك المركزي المصري.
 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
17.81 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

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