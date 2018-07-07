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رئيس لجنة المسابقات يرشح فرنسا للتتويج بكأس العالم

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:40 ص
رئيس لجنة المسابقات يرشح فرنسا للتتويج بكأس العالم
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الفجر الرياضي
 

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن قلة النجوم في كأس العالم قللت الفارق بين المنتخبات، لافتا إلى أن الأداء الجماعي أصبح الآن هو النجم.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "النتائج حتى الآن طبيعية، لكن المفاجأت في خروج الأسماء الكبيرة، لكن حتى الآن هناك عدل في النتائج".

وأردف: "جميع الفرق التي وصلت إلى الدور نصف النهائي بها لاعبين مميزين على مستوى الأداء الجماعي".

واختتم: "الأقرب للوصول إلى نهائي المونديال فرنسا وكرواتيا، وفرنسا ستتوج باللقب".
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