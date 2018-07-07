عامر حسين: مواعيد الدوري لن تكتمل بسبب الأهلي والمصري





قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إنه لن يتمكن من وضع مواعيد مباريات الدوري الممتاز بشكل كامل، بسبب مشاركة ناديي الأهلي والمصري في البطولات الإفريقية.





لن يتمكن من إجراء القرعة كاملا إلا بعد معرفة نتائج البطولات الإفريقية للأهلي والمصري، الدوري هيبقى سنة لو الفرق المصرية وصلت للنهائي الافريقي.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "في حال وصول الأهلي والمصري لنهائي دوري الأبطال سيكون هناك عدد كبير من المباريات المؤجلة لهما".





وأكمل: "لن أضع المواعيد كاملة، خصوصا وأنني لا أعلم موقف الأهلي والمصري في البطولات الإفريقية".





وأردف: "القرعة هى من ستحدد المباراة الأولى في الدوري وأين ستلعب، المحدد أن نلعب يوم 1 أغسطس، لكن إذا كان هناك ارتباطات للفريق الذي سيلعب الافتتاح سنؤجله إلى يوم 3 من الشهر ذاته".





وأشار إلى أن هناك 4 أندية لم تحدد ملاعبها حتى الآن، وهى نجوم المستقبل والمقاصة وبيراميدز والجونة، لافتا إلى أن الأهلي والزمالك لن يتمكنا من اللعب على ستاد القاهرة، حتى 10 أكتوبر المقبل، بسبب الصيانة في الملعب.