معروف يوسف على أعتاب الرحيل من الزمالك

اقترب معروف يوسف لاعب وسط الزمالك من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الحالي، بعد استبعاده من السفر لخوض المعسكر الخارجي في ألمانيا.





وقرر مجلس الزمالك عدم سفر معروف، بسبب انتظار موقف المفاوضات الدائرة مع أيوب الكعبي، لاعب نهضة البركان، ومحمد أمين العبيد، لاعب شباب قسنطينة الجزائري.





ويضم الزمالك، 4 لاعبين محترفين، وهم التونسي حمدي النقاز والمغربي حميد أحداد والكونغولي كاسونجو، بجانب النيجيري معروف يوسف، والذي سيكون أقرب الأسماء للرحيل، في حالة التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.





ويمتلك اللاعب، مجموعة من العروض، وإن كان الأقرب هو الرحيل إلى الدوري السعودي، عن طريق الفتح أو القادسية.





واختار جروس 28 لاعبا للقائمة المسافرة صباح الأحد إلى ألمانيا كلا من:

جنش - عماد السيد - عمر صلاح حراسه المرمي

محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - كماتشو - احمد فتوح - حمدي النقاز خط الدفاع

عماد فتحي - دونجا - روقه - محمد ابراهيم - ايمن حفني - عبد الله جمعه - محمد عنتر - احمد مدبولي - ابراهيم حسن - مصطفي فتحي - محمود عبد العزيز - احمد رفعت خط الوسط

يوسف اوباما - كاسونجو - عمر السعيد - مصطفي محمد - حميد احداد -سيف جعفر خط الهجوم.

و يلحق اللاعب بهاء مجدي المنضم حديثا من النادي الاسماعيلي بالبعثه خلال الساعات القادمة لحين انهاء اجراءات السفر



