مدرب روسيا: أظهرنا قوتها في المونديال

قال ستانيسلاف تشيريتشوف، المدير الفني للمنتخب الروسي، إن منتخب بلاده، أثبت قيمته وقوته بالعمل الجاد، بعد الوصول لربع نهائي كأس العالم، والخروج المشرف أمام كرواتيا، بركلات الترجيح.





وأضاف مدرب روسيا، في تصريحات صحفية عقب اللقاء "نحن نثق في أنفسنا، نجحنا في إثبات حضورنا بالعمل الجاد".





وتابع "جميع الروس يعشقون المنتخب الأول، ويعرفون قيمة الدب الروسي، أعتقد أنهم في البداية لم يثقوا بنا".





وختم مدرب روسيا تصريحاته بقوله "كنا نأمل في إنهاء المباراة اليوم، لصالحنا، لكن خرجنا بشكل مشرف".



