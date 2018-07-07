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تركيا تنشر مرسومًا بعزل 18 ألف موظف

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:23 ص
تركيا تنشر مرسومًا بعزل 18 ألف موظف
أردوغان
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وكالات
 

نشرت تركيا، اليوم الأحد 8 يوليو، مرسوما يقضي بعزل نحو 18 ألف موظف في الدولة.

 

وجاء المرسوم التركي المنشور في الصحيفة الرسمية، وفقا لوكالة "رويترز"، قبل وقت قليل من القرار المرتقب برفع قانون الطوارئ عن البلاد، هذا الشهر.

 

وأظهر المرسوم التركي أن أكثر من نصف الموظفين المعزولين رجال شرطة.

 

يذكر أن حالة الطوارئ مفروضة في تركيا منذ عامين، بعد محاولة انقلاب في يوليو 2016.

 

ويأتي المرسوم، بعد النصر الذي حققه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وقبل أن يؤدي اليمين الدستورية، غدا الاثنين 9 يوليو، ليبدأ رئاسة تنفيذية يتمتع فيها بصلاحيات واسعة.

 

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