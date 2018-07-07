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نيشيكوري يتأهل للدورثمن النهائي لبطولة ويمبلدون

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:09 ص
نيشيكوري يتأهل للدورثمن النهائي لبطولة ويمبلدون
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تغلب الياباني كي نيشيكوري، على الأسترالي نيك كيريوس، وتأهل للمرة الثالثة في مسيرته لثمن نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

وفاز نيشيكوري على خصمه بثلاث مجموعات بدون رد، بواقع 6-1 و7-6 (7-3) و6-3، ليواجه اللاتفي إرنستس جولبيس.

وتأهل جولبيس لثمن النهائي بالفوز على الألماني ألكسندر زفيريف، عقب مباراة استغرقت ثلاث ساعات و20 دقيقة.

من ناحيته، حقق نيشيكوري فوزه على كيريوس، في مباراة استغرقت ساعة و37 دقيقة.

وقال نيشيكوري بعد المباراة "كنت أعتقد أنني سأعجز عن إنهاء مباراة اليوم. أنا مندهش من هذا ومما قدمته اليوم".

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