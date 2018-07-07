عرض فيلم التشويق والإثارة "Searching" أغسطس المقبل (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لـ Searching التريلر الثاني لفيلم التشويق والإثارة.





فيلم Searching من بطولة جون شو، ديبرا ميسينج، جوزيف لى، ميشيل لا، روى أبرامسون، براد ابرل، وجابرييل د، توماس باربسكا، جيج بيلتوفت ومن إخراج أنيش تشاجانتى، الذى شارك في كتابة الفيلم بالاشتراك مع سيف أوهانيان.





وتقرر طرح الفيلم في 3 أغسطس 2018 داخل الولايات المتحدة.



