"شوبير" يفجر فضيحة جديدة في فندق المنتخب بكأس العالم (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن فضيحة جديدة لمنتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس العالم روسيا 2018.





وقال "شوبير" خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "أنه علم من مصادر موثقة بأن زوجة أحد اللاعبين دخلت فى مشادة تليفونية مع أحد أعضاء الجهاز الفنى للفراعنة للمطالبة بمشاركة زوجها في إحدى المباريات.





وأضاف: "الأمن فى فندق إقامة المنتخب ظن أن هناك معركة فى إحدى الغرف، لكنه علم أنه صوت عالٍ جدا فى أحد الاتصالات التليفونية بين زوجة أحد اللاعبين الكبار ومدرب بالجهاز المعاون لهيكتور كوبر المدير الفنى الأرجنتيني للفراعنة".





وأكمل: "هذه الفضيحة أيضا كانت أحد أسباب الفشل الذريع للفراعنة فى كأس العالم وعدم تحقيق أي إيجابية للمنتخب الذي كان محملا بطموحات كبيرة لدى كل المصريين".





واختتم: "الالتزام هو عنوان النجاح وما حدث فى معسكر الفراعنة كان بعيدا عن ذلك بدليل الفيديوهات الخاصة من غرف اللاعبين بمقابل مادي لمصلحة إحدى الفضائيات".





واستنكر شوبير أن يتم تكريم من قام بهذه الفيديوهات، مطالبا بالمحاسبة العسيرة.



