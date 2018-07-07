شاكيرا تواصل جولتها الغنائية "Darado" ببرشلونة (صور)
الأحد 08/يوليه/2018 - 07:42 ص
الفجر الفني
تواصل النجمة العالمية شاكيرا جولتها الغنائية "Darado" بمدينة برشلونة الأسبانبة.
وقدمت شاكيرا، حفلاتها على مسارح برشلونة التي شهدت عددًا من العرض الغنائية الراقصة للنجمة كولومبية الأصل.
وتألقت شاكيرًا، خلال العروض التي قدمتها والتي عكست استمرار حفاظها على حيويتها ورشاقتها.
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