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توقيت مباريات دور قبل النهائي من مونديال روسيا 2018 ومشاهدة البث المباشر

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:33 ص
توقيت مباريات دور قبل النهائي من مونديال روسيا 2018 ومشاهدة البث المباشر
مونديال روسيا
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أحمد عصام
 

 

انتهت فعاليات دور الربع نهائي من بطولة كأس العالم، والذي يقام في روسيا منذ يوم 14 يونيو الماضي وحتى يوم 15 يوليو القادم ، ويبدأ دور ال4 بداية من منتصف الأسبوع الجاري.

 

وتأهل منتخب فرنسا لملاقاة منتخب بلجيكا، بعد فوزه على منتخب الأوروجواي، بنتيجة هدفين نظيفين أحرزهما "رافائيل فاران - أنطوان جريزمان"، بينما صعد منتخب بلجيكا بعد تحقيق للانتصار علي منتخب البرازيل بنتيجة هدفين لهدف وحيد، وسوف يخوض كلا المنتخبين هذة المواجهة يوم الثلاثاء 10 يوليو.

 

بينما يتواجد في النصف نهائي الأخر، منتخب انجلترا الذي صعد على حساب منتخب السويد بعد فوزه بهدفين نظيفين، بينما تأهل منتخب كرواتيا بصعوبة على حساب منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وسوف يواجه كلا المنتخبين بعضهما يوم الأربعاء 11 يوليو القادم.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن إذاعة جميع مباريات كأس العالم، عبر باقة قنوات الماكس على النايل سات وقمر السهيل سات.

 

كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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