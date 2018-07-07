"الآثار": نفذنا 107 قرارات إزالة لحماية الأراضي الأثرية بالإسكندرية

قال بسام حسن مدير إدارة التعديات بآثار الإسكندرية، إن عدد قرارات الإزالة، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 17 مايو 2017 وحتى 10 مايو 2018 بلغ 107 قرارات إزالة بإجمالي مساحة 15460 متر بما يوازى 3 أفدنة و8203 أمتار.





وأشار حسن إلى أن عدد قرارات الإزالة المتبقية لإدراجها في مخطط التنفيذ 176 قرارًا، بينها 100 قرار في نطاق قسم شرطة برج العرب، و25 بقسم شرطة العامرية أول، و14 قرارًا في العامرية ثان، و37 قرارًا في المنتزه ثان، وتبلغ مساحة قرارات الإزالة بالمتر المربع 583208.91 متراً .





وذكر حسن أن قرارات الإزالة الواجب تنفيذها وعددها 176 قرارًا هي للتعديات المؤجلة، التي لم يتم تنفيذها خلال حملات الإزالة السابقة لكونها منزوعة أو مشغولة بالسكان أو دفنات حديثة أو لم يصدر لها قرار ضم وإخضاع مثل «النهضة بغرب الإسكندرية، أو إشراف آثار مثلما الحال في أبوقير، أو نزاع قضائي أو اعتراض المتعدين أو عرض المستندات على الشؤون القانونية بوزارة الآثار بشأنها.





وفي نهاية تصريحاته، أكد بسام حسن أن إدارة التعديات بمنطقة الإسكندرية قطاع الآثار المصرية المصرية تواصل نشاطها لإزالة جميع التعديات على الأراضي التابعة لهيئة الآثار.





وأوضح أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية أمن الإسكندرية ومحافظة الاسكندرية، وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الآثار.



