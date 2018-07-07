نبيل الحلفاوي يتنبأ بالمنتخب الفائز بكأس العالم
الأحد 08/يوليه/2018 - 07:23 ص
الفجر الفني
تنبأ الفنان نبيل الحلفاوي، بالمنتخب الفائز بكأس العالم في مونديال روسيا 2018.
وكتب الحلفاوي، في تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر": "بكل شجاعة ورغم مذبحة التوقعات توقعي لترتيب كأس العالم: البطل بلجيكا الوصافة إنجلترا الثالث فرنسا الرابع كرواتيا".
وأضاف: "احتمال تبادل المراكز بين بلجيكا وفرنسا غير مستبعد".
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