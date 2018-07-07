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سما المصري تكشف حقيقة زواجها من عضو مجلس الأهلي الحالي (فيديو)

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:59 ص
سما المصري تكشف حقيقة زواجها من عضو مجلس الأهلي الحالي (فيديو)
سما المصري
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أحمد عبد الحفيظ
 

علقت الفنانة سما المصري، على الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زواجها من عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي، خالد مرتجي.

 

وقالت المصري في تصريحات تليفزيونية لقناة "ال تي سي" مع الإعلامي محمد الغيطي في برنامج "صح النوم"، مساء السبت: " فوجئت بإحدى الصحفيات تخبرني أن هناك أنباء أني تزوجت من عضو كبير في مجلس إدارة الأهلي وهذه الأنباء غير صحيحة بالمرة".

 

وتابعت: " كيف تكون هذه الاخبار صحيحة وأنا لم أتمكن حتى الآن من الحصول على عضوية في النادي الأهلي".

 

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