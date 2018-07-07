دوللي شاهين تطرح أغنيتها الخليجية "حبيبي غير" (فيديو)





طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، كليبها الخليجي "حبيبي غير" من ألبوم "السندريلا"، عبر قناة "مزيكا".





الكليب من كلمات أسير رياض، وألحان خالد جنيدي، والموزع الموسيقي خالد رأفت.





يذكر أن دوللى شاهين، خاضت أولى تجاربها الإخراجية في كليبها الأخير "يا حلو صبح"، وهي من أغاني تراث الفنان الراحل محمد قنديل، وحققت الأغنية نسب مشاهدات عالية.