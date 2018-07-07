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وزير الشباب والرياضة: دورنا انتقاء المواهب وتطويرها

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:07 ص
وزير الشباب والرياضة: دورنا انتقاء المواهب وتطويرها
أشرف صبحي
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نعيم يوسف
 
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن دور الوزارة هو انتقاء المواهب من الشباب، وتطويرها، والتفاعل مع شباب مصر في محافل مختلفة.

وتابع "صبحي"، في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، السبت، أنهم يتابعون كل الأنشطة التي يقوم بها الشباب المصري، سواء الثقافية أو الفنية، والهدف هو الولاء والانتماء للبلد، و"إن شاء الله هيكون أحسن في المستقبل القريب".

وشدد الوزير على أنهم لن يتوقفوا أبدا، مؤكدا أنهم يعيدون قوة وتأثير التعليم في الحركة الثقافية، وفي الفترة المقبلة ستتكرر العديد من الفعاليت مثر مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربي.
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