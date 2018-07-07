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خبير عسكري: فرنسا أصبحت الدولة الثانية في توريد السلاح إلى مصر

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:45 ص
خبير عسكري: فرنسا أصبحت الدولة الثانية في توريد السلاح إلى مصر
اللواء سمير فرج
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نعيم يوسف
 
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن زيارة وزير الدفاع الأخيرة إلى فرنسا لها أهمية خاصة لأن مصر تريد تنويع مصادر السلاح، وفرنسا أصبحت الدولة الثانية في توريد السلاح إلى مصر.

وأضاف "فرج"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، السبت، أن اللقاء الذي تم مع وزيرة الدفاع الفرنسية هو لقاء سياسي عسكري، ولذلك حضر السفير المصري في فرنسا.

وتابع مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن هذا اللقاء مهم لمناقشة الأوضاع في المنطقة، ومناقشة تسليح مصر، والتصنيع العربي المشترك، مؤكدا أن فرنسا من أكثر الدول المتعاونة مع مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
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