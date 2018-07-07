وكيل غرفة التطوير العقاري: هذا هو سبب ارتفاع أسعار العقارات



وأوضح "العسال" في لقاء مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة TEN الفضائية، أنه لا يجب أن نلوم من لديه فائض مالي ويستطيع شراء وحدة سكنية غالية، موضحا أن "العقارات مش بتغلى لكن الدنيا كلها لتغلى.. واللي مبيشتغلش المشكلة عنده".



ولفت وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إلى أن هناك عجز في الوحدات السكنية، وهذا هو سبب ارتفاع الأسعار.

أكد المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن سبب ارتفاع الأسعار في الوحدات السكنية هو التكلفة، موضحا أن المطورين العقاريين لا يربحون كثيرا، والرابح هو المشتري.