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مغني إنجليزي يواجه غضب جماهير حفلة بعد تمنيه هزيمة منتخب بلاده

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:20 ص
مغني إنجليزي يواجه غضب جماهير حفلة بعد تمنيه هزيمة منتخب بلاده
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أحمد جمال أحمد
 

بالتزامن مع الانتصارات الكبيرة التي يحققها المنتخب الإنجليزي ببطولة كأس العالم وصعوده لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 28 عامًا، انتشر هاشتاج لتشجيع منتخب الأسود باسم it's coming  home تعبيرًا عن قرب عودة كأس العالم لإنجلترا من جديد.

وخلال حفلة بمدينة مانشستر، سخر المغني الانجليزي الشهير Noel Gallagher من الهاشتاج بقوله إن الكأس لن يعود لإنجلترا وأن المنتخب الإنجليزي بالتأكيد سيهزم.

ووصل حجم الاعتراض من الجمهور لدرجة مطالبتهم لنويل بمغادرة المسرح، واضطر نويل في النهاية للنزول لرغبة الجمهور بتوقفه عن الغناء ومغادرته للمسرح قبل ان يعود من جديد ليعتذر. 


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