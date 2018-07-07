مستشار وزير المالية يكشف طريقة سداد ضريبة التصرفات العقارية



وأضاف "شعبان" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC الفضائية، السبت، أن المواطن عليه الذهاب إلى المأمورية المختصة خلال 30 يوما من التصرف في العقار ومعه المستندات الخاصة بالبيع، ويسدد الضريبة التي قيمتها 2.5%، ويحصل على خطاب يذهب به إلى الشهر العقاري أو باقي الخدمات مثل المياة أو الكهرباء.



وتابع مستشار وزير المالية، أن هذه الضريبة "منك وليك"، مشددًا على أن كل ما يتعلق بالخدمات مثل المياه والكهرباء، وباقي الخدمات لن تتم إلا بالحصول على شهادة بسداد هذه الضريبة، مؤكدا أن هذا التعديل في مجلس النواب حاليا وسيتم تطبيقها بعد صدور القانون.



وأوضح أنه تم تطبيق جزء من هذه الضريبة، وحصيلة هذا النشاط بعد وضع بعض الإجراءات مع مصلحة الضرائب وصلت إلى 3 مليار جنيه، بعد أن كانت 194 مليون جنيه فقط.

كشف فتحي شعبان، مستشار وزير المالية، عن طريقة سداد ضريبة التصرفات العقارية، وهي التي يتم دفعها عن التصرف في العقار، سواء ببيعه أو هبته لأحد.